Ch’il CB Trun/Rabius ha en ils agens mauns la schanza da decider il campiunadi da quarta liga è ina pitschna surpraisa. Avant trais emnas manava Schlarigna numnadamain anc la tabella cun 5 puncts avantatg. Durant ch’ils Engiadinais han il davos stuì magunar duas terradas en ils davos trais gieus da campiunadi n’ha il club da la Cadi betg pli pers puncts e va uschia sco leader en questa davosa runda.

I spetga ina dira nusch

En la davosa runda da campiunadi frunta il CB Trun/Rabius ordaifer sin l’US Schluein Glion ch’è actualmain sin il terz plaz da la tabella. I spetga uschia in grev adversari sin Trun/Rabius. Dentant er tar ina terrada pudessi tanscher per l’emprim plaz, n'avess Schlarigna betg da batter a chasa l’US Danis-Tavanasa, il 5avel da la tabella.

Mario Solèr e Carlo Tuor dattan adia

In gieu tut spezial èsi oravant tut per Mario Solèr, il schef-trenader dal CB Trun/Rabius e per ses assistent Carlo Tuor. Per omadus èsi il davos gieu sco trenader da l’emprima equipa da Trun/Rabius. Tant Mario Solèr ch’ha trenà durant decennis equipas da Trun/Rabius sco er Carlo Tuor han decidì da far plaz a novs trenaders cun nov schlantsch. Successurs da Solèr e Tuor vegnan ils dus indigens Donat Albin e Philippe Vincenz.

Il davos gieu da campiunadi tranter l'US Schluein Glion ed il CB Trun/Rabius è il glindesdi da Tschuncaisma a las 16:00 uras en l'Arena Crap Gries a Schluein.

