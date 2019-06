Il CB Trun/Rabius ha gudagnà il davos gieu da campiunadi en la quarta liga ordaifer encunter la segunda squadra da l’US Schluein Glion cun 2:1 ed uschia defendì l’emprim plaz da tabella, in punct avant il FC Schlarigna ch’ha gudagnà il davos gieu a chasa encunter l’US Danis-Tavanasa cun 2:0.

Suenter che Schlarigna ha gudagnà ses davos gieu da campiunadi èsi stà cler gia avant il gieu ch’il CB Trun/Rabius stoppia gudagnar trais puncts en l’Arena Crap Gries a Schluein per uschia restar sin l’emprim plaz da la tabella. En l’otgavla minuta ha il club da la Cadi dentant stuì magunar ina duscha fraida. L’US Schluein Glion sajetta l’emprim gol e controllescha silsuenter il gieu.

Suenter la pausa ha Trun/Rabius mussà ina reacziun. En la 55avla minuta reusseschi a Gion Andrea Nay d’egualisar il gieu suenter in corner. Il gol ch’ha decidì il campiunadi da quarta liga è lura crudà en la 67avla minuta. Beat Cadruvi ha cun in pass excellent lantschà Orlando Monn ch’ha tuc al resultat final da 2:1.

Uss spetga la terza liga

Grazia a l’emprim plaz en la tabella da quarta liga è il CB Trun/Rabius promovì per la terza liga. Er sch’i vegn grev en questa liga pli auta sa legran ils giugaders sin quella sfida, quai cun ils dus novs trenaders Donat Albin e Philippe Vincenz, omadus oriunds da Trun. Per il trenader Mario Solèr e ses assistent Carlo Tuor èsi stà il davos gieu a la lingia dal CB Trun/Rabius. Per els dus ina fin perfetga cun la victoria a Schluein, l’emprim plaz da la tabella e la promoziun en terza liga.

