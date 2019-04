Cun trais puncts retard sin il leader da Schlarigna en quarta liga è il club sursilvan ì en la pausa d'enviern. En la runda da primavaira vul il CB Trun-Rabius cumbatter per puncts e per il tron.

La preparaziun per la runda da primavaira è passada stupent, cun trenaments en la halla, surtut da cundiziun, tge che dovria magari dapli motivaziun, gi il trenader dil CB Trun Rabius Mario Solèr.

In camp da trenament a Tenero e numerus gieus da preparaziun encunter adversaris ferm, hajan mussà la realitad ed era nua che ses giugadurs hajan anc deficits – surtut en la spertadad e la movibladad.

L'emprim plaz – finamira e sfida enina

Suenter ils gieus d'atun pudessi uss dar il duel tranter Schlarigna e Trun-Rabius en quai che pertutga il cumbat per la promoziun da la 4. en la 3. liga.

La situaziun da partenza avant la runda da primavaira: Il CB Schlarigna ha 25 puncts or da 9 gieus ed uschia in avantatg da 3 puncts sin il CB Trun-Rabius. Avess il club da la Cadi da dumagnar sco avisà l'emprim plaz sa tschentass tuttina la dumonda, sch'ils giugadurs vulan er propi far il pass en 3. liga.

Pulit preschentas èn anc las regurdientschas a la stagiun 2014/15. Lura avevan ils da Trun-Rabius gia giugà en quella liga pli auta, pers stediamain ed eran puspè crudads giu.

Ir da gieu a gieu e lura decider

Gea u Na a la promoziun vul il club dentant pir discutar manidlamain, sch'i vess propi era da vegnir a da quella a la fin dal campiunadi. Ins veglia ir uss da gieu a gieu, guardar nua ch'ins stettia e rimnar uschè blers puncts sco pussaivel.

