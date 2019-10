En la segunda liga interregiunal ha Cuira gudagnà a chasa cun 1:0 cunter il FC Rüti. Quai grazia ad in gol da Rafael Deplazes da Mustér, che ha gia sajettà ses otgavel gol da questa stagiun. Per Cuira èsi gia la terza victoria en seria – la singula terrada per la meglra equipa Grischuna hai dà il prim da settember. Cun 26 ord 11 partidas èn ils da Cuira cleramain a la testa dal classament.

Er Domat vinavant a la testa da la tabella

Ils da Domat han gudagnà oz cleramain il gieu cunter il FC Triesen. 5:1 han ils Grischuns gudagnà. Uschia resta l'equipa cun 21 puncts a la testa da la tabella. La segunda equipa da Cuira 97 suonda cun 16 puncts sin plazza dus.

Il derbi grischun en terza liga tranter Tusaun-Cazas e Landquart va en favur dals da Landquart. Ordaifer gudogna Landquart grazia ad ina dubletta da Mirco Fausch entaifer trais minutas cun 2:0.

