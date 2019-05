Suenter ina pausa ha Patrick Haltiner surpiglià il mars da quest onn la batgetta tar l’equipa da dunnas da Cuira 97. A Schluein ha actualmain Gian Beeli il davos pled.

I va er per prestige

Sonda, ils 18 da matg, spetga uss il duel tranter ils dus vischins ed amis da Sagogn. Cuira 97 che maina la tabella e ha la finamira da far il pass en terza liga retschaiva a chasa l’equipa da Schluein Glion, il terz da la tabella. Cunquai fruntan ils dus trenaders Beeli e Haltiner per l’emprima giada in sin l’auter. Per omadus èsi in gieu spezial nua ch’i na va betg sulet per trais puncts, mabain era per prestige.

Malgrà che Cuira 97 vala sco favurit en quest gieu da campiunadi en quarta liga dastgan las Sursilvanas ir cun gronda confidenza en quest duel. Las dunnas da Schluein Glion èn numnadamain la suletta equipa ch’ha gia battì ina giada Cuira 97 èn questa stagiun 2018/2019.

