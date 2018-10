Eros Bonolini ed Arthur «Taco» Caduff han giugà inqual gieu in encunter l'auter.

En il mund dal ballape crescha la tensiun avant che la runda d'atun s'enclina. En Surselva spetga il derby da terza liga tranter il CB Lumnezia e l'US Schluein-Glion. In derby ch'i ha dà l'ultima giada avant 12 onns. Avant ch'i vegn emoziunal dumengia sin il plaz a Vella, inscuntrain ed udin nus quest'emna trenaders, giugaders ed era duas legendas da mintga club. Tar Schluein è quai Eros Bonolini e tar ils Lumnezians Arthur «Taco» Caduff. Dus ch'ins ha stedi udì sin il plaz da bal durant lur carriera sco activs. Eros Bonolini sco capo-tiragols tar Schluein. «Taco» en la defensiun tar il club da Degen.

Er suenter il temp activ stà fidaivel al club

Omadus han suenter lur carriera activa gì numerusas funcziuns en lur clubs. E lur cors battan anc oz fervent per il ballape. Ed els entaupan ins savens a gieus – «Taco» tar ses CB Lumnezia ed Eros tar l'US Schluein. Els sa regordan dals derbys da lur temp e guardan era plain tensiun sin il derbi da dumengia. In'affischa tut interessanta. Surtut era perquai ch'enqualin Lumnezian dat en il tricot da l'US Schluein Glion. Plinavant è il trenader dal CB Lumnezia in anteriur da Schluein (Giacun Vinzens). Ed ils dus trenaders assistents da Schluein èn dus Lumnezians (David Caduff e Corsin Cavegn). Sin il palpiri è Schluein – sco leader en terza liga – cler il favurit. Dentant vulan ils Lumnezians empruvar da metter ina chomma e gugent almain gudagnar in punct.

RR actualitad 08:00