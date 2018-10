Suenter varga in decenni vegni puspè ina giada tar in inscunter sursilvan en la terza liga. Era il davos derby sursilvan avevan las equipas da Schluein Glion e la Lumnezia giugà.

Ils davos onns eran las duas equipas savens duas ligas in ord l'autra. La US Schluein Glion ha giugà plirs onns en segunda liga, il CB Lumnezia ha dau enfin questa stagiun en la quarta liga. Il davos inscunter da las duas equipas en terza liga è stà il 2006, lu ha i dà in remis da 1:1 sin il plaz Bual a Vella.

En il medem lieu vegni uss puspè tar quest duel. RTR mussa il derby live davent da las 13:50 sin rtr.ch, sin facebook e via HBBTV sin SRF1/SRF2. Il gieu cumenza a las 14:00.

Sportissimos ballape regiunal total

Gia la sonda saira è il tema ballape regiunal trumf al radio rumantsch. Il sportissimo tranter las 17:00 e las 18:00 vegn emess direct da la EX18 a Mustér. Divers protagonists ord il ballape regiunal fan visita en il studio mobil da RTR. La dumengia vegnan ils sportissimo lura emess direct davent da la plazza da ballape Bual a Vella.