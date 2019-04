Il CB Lumnezia duvrass urgentamain puncts per restar en la terza liga da ballape. Gugent gudagnassan ils Lumnezians era ils emprims puncts en la runda da primavaira encunter ils vischins da Schluein Glion.

«En in derby è bler pussibel»

Lumnezia ha gudagnà pir 3 da 12 gieus da campiunadi fin ussa ed èn actualmain sut il stritg da la tabella. Tuttina crai l’equipa dal trenader Giacun Vinzens ch’igl è pussibel da procurar per ina surpraisa en il derby a Crap Gries encunter l’US Schluein Glion ed uschia er far ina revantscha per la terrada en l’emprim derby (1:3) il november a Vella.

Nus duvrain segir in zic cletg e nus stuain avair il gieu che va per nus. Ed uschè ditg ch’i stat 0:0 è la schanza adina qua da gudagnar.

In derby scriva plinavant sias atgnas istorgias. Tuttina sto tut ir si optimal per il CB Lumnezia. I dovra las paradas dal goli Martin Mark ed ils gols da Yanick Demont, il capo-sajettagols da l’entira liga.

