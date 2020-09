L’equipa da dunnas da Panaduz ha adina stuì cumbatter cunter il manco da giugadras. Uschia han ils responsabels gia stuì sa fatschentar avant la crisa da corona cun il fatg, ch’i pudess vegnir stretg en vista a la stagiun 2020/2021. Suenter che la stagiun passada è lura vegnida interrutta il mars pervia da la pandemia da corona è l’equipa da dunnas definitivamain vegnida schliada.

Las giugadras restantas han midà tar auters clubs u terminà lur carriera da ballape. Ina gronda part dat oz cun l’equipa da dunnas dal Club da ballape da Domat che dat sco l’equipa da Club da ballape Tusaun/Cazas en la 2. liga regiunala.

Umens da Panaduz vulan returnar al success

Sin in grev temp miran er enavos ils umens dal Club da ballape Panaduz. Dapi il 2017 dattan ils umens be pli en la quarta liga regiunala. E durant quels davos onns ha il club mintgamai stuì tremblar fin la fin da la stagiun da betg crudar en la 5avla liga. Il schef da sport, Edgar Camenisch, è dentant da buna speranza ch’i giaja puspè da stgala si cun il FC Panaduz e ch'ils umens possian puspè far il pass almain en la terza liga, quai che saja la finamira ils proxims onns.

Il mument dumbra il cader dals umens 26 giugaders. La gronda part abitescha e lavura er en la regiun uschia ch’ins possia trenar er durant l’emna cun fin a 20 giugaders, quai che saja la basa per la finala avair success, uschia Camenisch ch’ha sez giugà blers onns cun il FC Panaduz. Avant anc strusch 20 onns era il club ina da las fermas equipas grischunas. Fin la stagiun 2002/2003 ha il FC Panaduz giugà en la segunda liga regiunala.