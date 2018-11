Gabriel Derungs ha cumenzà sia grondiusa carriera tar il CB Lumnezia. Suenter tschintg stagiuns ha el lura midà en la chapitala a Cuira e giugà là durant passa in decenni per Cuira 97. Ils emprims otg onns ha el sajettà gols per l’emprima equipa da Cuira, intginas stagiuns schizunt en l’emprima liga. Suenter in curt intermezzo cun la segunda equipa da Cuira 97 è Gabriel Derungs turnà enavos en la Surselva ed anc dà bun dus onns e mez cun l’US Schluein Glion, al cumenzament anc en la segunda liga.

A la fin da la stagiun 2017/18 ha Gabriel Derungs terminà sia carriera activa ch’ha cuzzà bunamain dus decennis. En il davos gieu per l’US Schluein Glion ha l’attatgader oriund da Lumbrein anc ina giada sajettà tschintg gols encunter il Club da ballape da Razén. Meglier n’avess ins uschia betg pudì terminar ina carriera ch’è per il vair ida a fin sco in’istorgia da Hollywood. In dals puncts culminants è dentant er stà il gieu cun l’US Schluein Glion encunter l’equipa naziunala da l’Austria. En quest gieu saja el dentant plitost stà defensur che attatgader, di Gabriel Derungs cun in surrir.

RR Sportissimo 17:00