Gia 2 rundas avant la fin dal campiunadi na vegn il CB Lumnezia betg pli da mitschar la relegaziun. La stagiun aveva cumenzà pulit, ma en la runda da primavaira èn ils Lumnezians vegnids da recaltgar fin ussa be 2 puncts en 9 gieus. Memia pauc per pudair il pass sur il stritg.

A nus ha magari mancà la cleverness en questa 3. liga per decider il gieu en nossa favur.

Savens ha era il cletg mancà al CB Lumnezia en 3. terza liga. Gist 6 gieus ha l’equipa da Giacun Vinzens pers cun be in gol differenza. Plinavant èn plirs giugaders stads blessads, giugader da tschep. La morala e l’atmosfera saja dentant adina stada buna, l’equipa haja adina cumbattì fin il davos, di il trenader Giacun Vinzens che mira gia enavant sin la proxima stagiun. La finamira saja ussa da far ina buna figura en 4. liga, e sche pussibel gudagnar là il campiunadi 2019/2020.

