Sur trais dis festivescha il CB Domat ses anniversari da 100 onns. Sin il program èn gia stadas differentas occurenzas: per exempel in turnier da scolars da la scola da Domat, in turnier da juniors F ed in turnier da divertiment per uniuns ed interpresas. Venderdi saira ha gì lieu ina saira interna per commembers dal club e sonda saira ina festa cun concert e bar en la tenda da festa.

Legendas ed ina cronica

Il punct culminant è dentant stà la dumengia: Per l'ina ha il CB Domat savì preschentar ina cronica da sia istorgia. Da l'autra vart ha ina equipa maschadada dal CB Domat giugà in gieu amicabel cunter legendas svizras dal ballape sco Thomas Bickel, Marco Zwyssig, Bernd Haas, David Degen, Erni Maissen e Raimondo Ponte.

L'equipa da legendas sut la batgetta da Andy Egli ha alura gudagnà quai gieu cun 5:2. Tar temperaturas fraidas han tuttina anc blers aspectaturs chattà la via a Domat sin il plaz a Vial.

Impressiun dal gieu cunter legendas dal ballape svizzer Maletg 1 / 7 Legenda: RTR, Pietro Jacomet Maletg 2 / 7 Legenda: RTR, Pietro Jacomet Maletg 3 / 7 Legenda: RTR, Pietro Jacomet Maletg 4 / 7 Legenda: RTR, Pietro Jacomet Maletg 5 / 7 Legenda: RTR, Pietro Jacomet Maletg 6 / 7 Legenda: RTR, Pietro Jacomet Maletg 7 / 7 Legenda: RTR, Pietro Jacomet

