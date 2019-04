La primavaira, cura ch’ils sports d’enviern fan plaz als sports da stad, spetga era il proxim livestream da ballape regiunal. Radiotelevisiun Svizra Rumantscha (RTR) emetta live il derby sursilvan da terza liga tranter la US Schluein Glion ed il CB Lumnezia. Il gieu è venderdi saira, ils 5 d’avrigl 2019, a las 20:30 a Schluein Crap Gries.

La US Schluein Glion è il grond favurit

Tenor la tabella è Schluein cleramain da favurisar en quest derby. Els èn actualmain sin plaz 2. Il CB Lumnezia è suenter 12 gieus da campiunadi cun 10 puncts sin in plaz da relegaziun. Omaduas equipas dovran pia ils puncts. Schluein Glion per cumbatter vinavant per la promoziun en la 2. liga regiunala e Lumnezia per vegnir davent dal stritg.

Il gieu da l’atun, l’emprim derby sursilvan en terza liga dapi 12 onns, ha Schluein Glion gudagnà cun 3:1. Uss han ils Lumnezians la schanza sin la revantscha.

Tabella en 3. liga 1

FC Bogn Ragaz

29 puncts

2 US Schluein Glion

28 puncts

3 Cuira 97 2

20 puncts

4 USV Eschen/Mauren2

18 puncts

5 Valposchiavo Calcio

17 puncts

6 FC Sargans

17 puncts

7 FC Landquart-Signuradi

15 puncts

8 FC Domat/Ems

15 puncts

9 FC Tusaun-Cazas

14 puncts

10 FC Walenstadt

11 puncts

11 CB Lumnezia

10 puncts

12 FC Netstal

10 puncts



RTR Livestream 05.04.2019