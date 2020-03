La stagiun d'atun è stada dapli che mo optimala per Cuira 97. En 13 gieus han ils Grischuns recaltgà 30 puncts. L'equipa dal trenader-giugader Maximilian Knuth ha bajegià si durant l'atun ina mentalitad da gudagnar. Blers gieus èn stads fitg gulivs, mo savens èn ils puncts restads a Cuira. Cun 6 puncts avantatg e dapli è l'equipa ida en la pausa d'enviern.

Coronavirus fraina l'equipa

Il chantun Grischun ha scumandà il venderdi tut las occurrenzas da sport fin ils 30 d'avrigl. Co i va vinavant suenter n'è anc betg cler.

Per Cuira 97 èsi putgà che l'equipa vegn franada sin questa moda e maniera. L'equipa fiss stada pinada per la stagiun da primavaira ed avess gì bunas schanzas da cumbatter per il plaz 1. Quai fiss il pass enavos en 1. liga, nua che Cuira ha giugà l'ultima giada la stagiun 2013/2014.