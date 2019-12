Il giuven ch'è ì or en il mund per daventar profi

Paul Friberg ha dumagnà quai che blers siemian: Da daventar profi da ballape. Durant passa in decenni è il ballape stà il center da sia vita. Per Son Gagl, Wettingen e Lucerna ha el giugà en la liga naziunala A.

Cumenzà ha dentant tut tar la US-Danis Tavanasa. Gia cun 17 onns era el il capo tiragols da sia equipa en 3. liga. Las duas stagiuns ch'el haja dà a Tavanasa, haja el mintgamai sajettà 30 fin 35 gols. Uschia ha el midà cun 19 onns tar il FC Son Gagl.

Jau hai davent da l'entschatta ditg a mamez: Quai che quels san, sai jau era.

Tar Son Gagl è Paul Friberg immediat stà in giugader da tschep. Profi n'era el dentant anc betg. El lavurava dasperas anc a temp cumplain sin biro. Pir tar Wettingen e Lucerna saja el propi stà giugader professiunal.

Il giugader da Tavanasa fiss era stà in che avess gì la qualitad da dar cun la naziunala svizra. «Jau era spertezza, fitg agil ed aveva ina super cundiziun». E sco attatgader saveva el natiralmain era, nua ch'il gol steva. Pervia da blessuras en ils tups muments, hai dentant mai funcziunà cun ina nominaziun per la squadra naziunala.

22-03-1959 Dal 1978 fin il 1989 ha Paul Friberg dà ballape en la pli auta liga svizra. Sco emprim per Son Gagl, suenter anc per Wettingen e Lucerna. En 186 gieus en la liga naziunala A ha il giugader da Tavanasa sajettà 52 gols. Cun Lucerna è el vegnì campiun svizzer. Avant ch'el ha fatg il pass tar ils profis, ha el dà ballape en sia patria tar Danis-Tavanasa. Gia cun 17 onns è el stà giugader da l'emprima equipa en 3. liga, nua ch'el ha sajettà gols senza fin. Cun 19 onns ha Paul Friberg lura fatg il pass da la 3. liga direct en la liga naziunala A.

«Jau manegel che jau vegniss era oz da far il pass tar ils profis»

Il mund da ballape n'è ozendi betg pli da cumpareglià cun avant 40 onns . Da quai è Paul Friberg conscient. Tuttina crai el ch'el vegniss era oz giugader professiunal. Avant in mez onn haja el anc ditg ad ina gasetta «na, jau na crai betg ch'jau pudess vegnir profi oz». Suenter ch'el ha gì contact cun in anteriur trenader, ha lez midà in zic sia opiniun. Il talent ed il vulair saja numnadamain adina stà avant maun tar el. Strusch pli pussaivel saja tenor Paul Friberg dentant, da far il pass davent da la 3. liga direct en la Super League.

Il 1981 ha la Televisiun Rumantscha purtretà ils dus giugaders da ballape rumantschs Paul Friberg (FC Son Gagl) ed Erni Maissen (FC Basilea). En il film han els raquintà davart lur mintgadi sco giugader da la liga naziunala A.

