Dapi la stad gioga Fabrizio Cavegn tar il «Team Südostschweiz» sut 18 onns, in'equipa ch'è vegnida fundada da nov e che dat il campiunadi svizzer cunter las equipas giuvnas da Basilea, YB u Turitg. I saja adina fitg spezial ed ins saja er adina fitg motivà da giugar cunter questas equipas.

Sch'ins ha il cletg necessari, pon ins forsa era dar in di tar in'equipa sco Basilea u Turitg.

Il giuven da Vella sa dentant, ch'igl è ina lunga via e ch'i dovra er cletg. En il dretg mument, cu ils responsabels d'in club guardan tiers, èsi da mussar la meglra prestaziun. Sche Fabrizio Cavegn discurra dentant da daventar profi, discurra el er d'ina finamira e betg mo d'in siemi.

Per che sia finamira daventia realitad investescha il giuven bler. Trais giadas ad emna trenescha el a Cuira, mintga fin d'emna dat el in gieu. Plinavant fa el era anc in emprendissadi sco miradur a Vella. Il temp liber è stgars tar il giuven da 17 onns.

Ballape è adina stà il center da sia vita

Per il giuven da 17 onns è ballape adina stà dapli che mo in hobi. Da pitschen ensi ha el passentà quasi mintga secunda da ses temp liber cun il bal. Il pli savens cun ses frar vegl Marino. «Nus avain adina tratg in l'auter dad ir a dar ballape». Anc oz giajan els fitg savens ensemen sin plaz da scola per dar ensemen bal. Insumma è il ballape adina il tema che dominescha. Er ses bab è in grond amatur da ballape ed è actualmain trenader-assistent da l'uniun sportiva Schluein Glion.

Per mai è ballape dapli che mo in hobi.

Fabrizio Cavegn - ubain ... ubain

