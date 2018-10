Dus trenaders assistents da Schluein-Glion èn Lumnezians ed in anteriur da Schluein è trenader dal CB Lumnezia. E fischas interessantas datti er sin il plaz.

In derby cun constellaziuns explosivas

Il derby sursilvan da terza liga ha inqual fischa tut speziala. Surtut a la lingia: Ils dus trenaders assistents da Schluein-Glion èn dus Lumnezians. David Caduff da Degen e Corsin Cavegn da Vella. E tar ils Lumnezians èsi cun Giacun Vinzens in anteriur da Schluein che trenescha uss quels da «leuen». Schon mo quella constellaziun empermetta pulita tensiun.

Schluein en la rolla da favurit

Sin il palpiri è quest derby en sasez ina chaussa clera: ils da Schluein èn ils favurits. Els èn a la testa da la tabella. Cun 22 puncts han els 10 puncts avantatg sin il CB Lumnezia.

Tuttina manegia il trenader assistent David Caduff, ch'i dettia in gieu magari stretg. Sur da la tactica na vul el betg tradir memia bler. Simplamain far lur gieu da bell'entschatta ed evitar conters da l'adversari.

Era sche la tensiun saja gronda, spera el che ses giugaders tegnian a mastergn lur emoziuns e ch'i na dettia betg in gieu massa grop. Che la fevra da derby sa derasia sentia el tar ils giugaders da Schluein-Glion che discurrian quest'emna savens da quest gieu. La tensiun cumenzia da gi a gi a sa furmar pli fitg.

Trais Lumnezians en l'US Schluein-Glion

I dat dimena fischas tut spezialas a la lingia dal derby sursilvan da terza liga tranter il CB Lumnezia e l'US Schluein-Glion e fischas tut interessantas era sin il plaz. En il tricot da Schluein dattan trais giugadurs lumnezians.

In gieu pli spezial èsi era per il capitani Luca Vinzens. Ses aug è il trenader dal CB Lumnezia. Er sch'ils giugaders sa legran sin il gieu, èn els conscients da tut quellas fischas che pon effectuar in derby magari impulsiv.

Ils da Schluein san dentant era da lur fermezza e qualitad e ch'els èn da preschent il meglier ch'il ballape en Surselva ha da porscher. Empruvar da sfurzar si als Lumnezians lur gieu e turnar or da la val cun il maximum da 3 puncts è lur finamira.

RR actualitad 07:00