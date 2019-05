Lumnezia 4:4 Tusaun-Cazas

En la 3. liga regiunala ha il CB Lumnezia giugà a chasa pari 4:4 cunter Tusaun-Cazas. Igl è l’emprima giada en la runda da primavaira che la squadra da Lumnezia va per puncts.

Il CB Lumnezia sa chatta vinavant a la cua da la tabella. Suenter 17 gieus ha Lumnezia 11 puncts. 5 rundas avant la fin è il CB Lumnezia gia 8 puncts sut il stritg.

Domat è anc vid dar cunter USV Eschen/Mauren.

Domat 1:0 Eschen/Mauren

Ina victoria hai dà per Domat cunter Eschen/Mauren. Ils da Domat han gudagnà a chasa cun 1:0 cunter la squadra dal Liechtenstein. Il gol decisiv ha sajettà Nedeljko Mitrovic en la 44avla minuta.

Cun questa victoria sa chatta Domat da nov sin il 4 plaz da la tabella.

Valposchiavo 1:4 Bad Ragaz

Cunter il FC Bad Ragaz n'ha Valposchiavo gì naginas schanzas. Suenter l'emprima mesadad han ils da Bad Ragaz gia fatg trais gols. Quels han sajettà Claudio Bergamin, Manuel Horni ed Orlando Caluori. Suenter la pausa ha Mattia Merlo da Valposchiavo lura tuttina anc pudì en cun in gol tar il leader. Quai n'ha dentant betg pudì volver la partida e 4 minutas pli tard è gia la resposta da Bad Ragaz suandada, cun il gol dad Urs Kunfermann.

US Schluein Glion 4:3 Cuira 97 2

7 gols tut en tut hai dà en la partida dals da Schluein cunter Cuira. Ils da Schluein Glion èn ids en avantatg gia suenter 9 minutas. En la pausa èn els ids cun in avantatg da 3:1. Suenter ha cumenzà la tirada dals da Cuira ed er la tirada da cartas melnas. 5 hai dà en tut 3 per Schluein, 2 per Cuira. En la 71avla minuta han ils da Cuira pudì sajettar in penalti che ha manà al pari. 3:3. Pir en l'86avla minuta è Fabrizio Caveg lura vegnì da spendrar il gieu.

Schluein è anc adina sin plazza dus da la tabella, cun 4 puncts retard sin il leader Bogn Ragaz.

Cuira 97 1:1 Kreuzlingen

En la 2. liga han ils da Cuira pudì dar in pari cunter il leader da la tabella Kreuzlingen. Gols hai dà be en l'emprima mesadad. Kreuzlingen ha sajettà el en minuta 29 e Cuira en minuta 39.

Sin la tabella è Cuira sin plazza 7 cun 18 puncts retard sin il leader Kreuzlingen cun 48 puncts.

