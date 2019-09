Il return dals Lusitanos de Samedan en la quarta liga da ballape è gartegià svelt a l’equipa da l’Engiadin'Ota. Be duas stagiuns ha l’equipa che sa cumpona da giugaders cun ragischs portugaisas duvrà per far il pass en ina liga pli auta. Il return è dentant in return difficil. Las emprimas duas partidas dal nov campiunadi han ils Lusitanos de Samedan pers cleramain: il gieu cunter Danis-Tavanasa cun 0:3 ed il derbi cunter il CB Schlarigna cun 1:4.

Autra equipa che anc la davosa stagiun

La vista, la fatscha dals Lusitanos de Samedan è schon in zichel in'autra che anc la primavaira, cura che l’equipa è promovida en quarta liga. Numerus giugaders han bandunà pervia da l’emprendissadi u pervia da la professiun la squadra. Perquai han ins stuì integrar bain inqual nov giugader en l’equipa. Anc mancan ils automatissems ubain la chapientscha per il gieu dals Lusitanos. Quai ves’ins era sch’ins guarda sin ils resultats. L’equipa n'è anc betg arrivada en la quarta liga.

Bun che ils grevs adversaris spetgan gist a l’entschatta

Il program gist al cumenzament da la nova stagiun è pulit difficil per ils Lusitanos. Danis-Tavanasa, Schlarigna, Cuira 97 sco era il CB Lumnezia èn tuts ferms adversaris per l’equipa ch'è gist promovida en quarta liga. Pir a partir da la fin da settember vegn il program forsa in zichel pli lev. Fin lura fissi bun, sche ils Lusitanos fissan arrivads en la quarta liga per dar lura las partidas cunter adversaris dal medem nivel.

RR Sportissimo 17:00