Tino Schneider (29) è dapi l'entschatta fanadur la persuna a la testa da Cuira 97. Il giuven da Cuira enconuschan ils blers plitost or dal mund politic che or dal mund da ballape.

Tino Schneider suonda a Josef Müller ch'è stà dapi il 2014 il president dal pli grond club da ballape en il Grischun. Il giuven da 29 onns enconuschan ins spezialmain or dal mund politic. El è deputà da la PCD en il Cussegl grond. E durant quatter onns (2015-2019) è el stà president da la Giuvna PCD Svizra.

Il ballape ha dentant adina tutgà tar ina da las passiuns da Tino Schneider. El ha dà sco junior ed activ tar Cuira 97 (2. equipa) e plinavant er anc tar Domat e Vaz Sut. Ses club dal cor saja dentant Cuira 97.

Sper la politica è il ballape mia gronda passiun.

Tino Schneider cumpareglia il mund politic in zic cun il mund da ballape. Per avair success dovrian ins en la politica sco er en il ballape ina buna collavuraziun. Il giuven da 29 onns è segir ch'el po profitar fitg da sia experientscha politica sco nov president da Cuira 97. Cunquai ch'el è stà president da la Giuvna PCD Svizra sappia el co igl è da manar in giuven team.

Ina finamira da Tino Schneider è che l'emprima equipa fa ils proxims onns il pass en 1. liga (quart'auta liga en Svizra). La stagiun passada ha il coronavirus fatg in stritg tras il quint da Cuira 97 per cuntanscher questa finamira.

Plinavant vul el era metter ina gronda paisa sin ils juniors. Cuira 97 dumbra en tut 650 junioras e juniors che dattan ballape. I saja impurtant da betg tralaschar ils giuvens en l'uniun.