A la fin dad ina lunga stagiun en quarta liga manca al CB Schlarigna in unic punct per la promoziun en terza liga.

Per in punct

Il CB Schlarigna dat er la proxima stagiun en la quarta liga da ballape. L’equipa da l’Engiadina Ota ch'era durant l’entir campiunadi a la testa da la tabella ha dà or da maun quella posiziun en la penultima partida. Entant ch'il rival il pli fervent per la promoziun en terza liga Trun/Rabius ha gudagnà encunter Panaduz ha il CB Schlarigna pers encunter il CB Surses.

Manchentà la promoziun per in solit punct

Sco gia la stagiun passada ha il CB Schlarigna pers il campiunadi en quarta liga era durant questa stagiun per mo in punct. Sco avant in onn era, ha l’equipa pers en la fasa finala encunter il CB Surses che terminescha il campiunadi sin plazza set. En sasez fiss l’equipa dal Grischun Central stada da batter, a Schlarigna n'è quai dentant puspè betg gartegià.

Empruvar da tegnair ensemen l’equipa

Durant las proximas emnas èsi ussa per il schef da sport Amos Sciuchetti impurtant da tegnair ensemen l’equipa. Divers giugaders da Schlarigna èn en l’atun da lur carrieras e fan patratgs davart il futur. Forsa avessan quests giugaders dà anc ina stagiun cun l’equipa da l’Engiadin'Ota sche quella fiss promovida. Uss è il futur dentant avert. Impurtant vegn era ad esser il fatg che l’equipa possia integrar giugaders giuvens en l’emprima squadra.

