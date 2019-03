La pausa d’enviern è a fin e per las equipas da ballape da la terza liga cumenza il campiunadi regiunal quella fin d’emna, uschia era per las duas equipas sursilvanas, l’US Schluein Glion ed il CB Lumnezia.

Per las duas equipas è la situaziun da partenza pulit differenta. Schluein Glion ha suenter la runda d’atun in sulet punct retard sin Bogn Ragaz che è a la testa da la gruppa e la schanza da cuntanscher l’emprim rang è anc adina intacta. Tut auter la situaziun tar Lumnezia. Ils Lumnezians èn il mument sut il stritg e cumbattan uschia per surviver en la terza liga.

Emprims gieus ordaifer

Omaduas equipas che han dacurt anc absolvì in camp da trenament en il sid - Schluein Glion al Lai da Garda e Lumnezia a Tenero - lantschan la runda da primavaira cun in gieu ordaifer. Il CB Lumnezia frunta la sonda sin Sargans e l’US Schluein Glion la dumengia sin Landquart-Signuradi.

Il venderdi che vegn, ils 5 d’avrigl a las 20.00 uras, vegni en l’arena Crap Gries tar il derbi sursilvan en terza liga tranter Schluein Glion e Lumnezia. RTR emetta quest gieu via livestream sin rtr.ch e sin HbbTV.

