cuntegn

Trun/Rabius e Danis-Tavanasa - Ils dus rivals lavuran ensemen

CB Trun/Rabius encunter US Danis-Tavanasa, in classicher, in derbi sursilvan ch’ha procurà durant decennis per gronda euforia, emoziuns e spectacul. La rivalitad da pli baud è oz dentant quasi svanida. Ils dus clubs na cumbattan betg pli in encunter l’auter, mabain in per l’auter.