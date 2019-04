La US Schluein è actualmain sin plaz 2 da la tabella en 3. liga ed è grond favurit cunter il segund davos, Lumnezia. In derby ha dentant savens sias atgnas reglas.

Els èn ils favurits e quai è era conscient als giugaders e trenaders da la US Schluein.

Nus pudain mo perder en quest gieu.

Tut auter ch'ina victoria fiss ina trumpada per il segund da la tabella. Il respect avant l'adversari è avant maun. Dentant è la US Schluein Glion er persvadida da las atgnas qualitads.

Nus essan segunds, els èn segund davos. Sin il plaz stuessan ins schon sentir ina tscherta differenza

In derby ha sias atgnas reglas e scriva magari er sias atgnas istorgias. L'atun passà è il derby tranter la US Schluein Glion ed il CB Lumnezia dentant stà in gieu cun paucas emoziuns – sin e sper il plaz.

Jau sper che noss fans fan in zic canera e dattan a nus ina tscherta segirtad.

Cler è che numerus aspectaturs vegnan ad esser venderdi saira a Schluein per guardar il derby en 3. liga. Radund 600 aspectaturs èn stads da la partida l'atun passà a Vella.

Jau na chat betg che quai è in gieu pli spezial. Las medias fan mintgamai ch'i ha ina pli auta brisanza.

RTR Livestream 05.04.2019