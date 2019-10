L’ US Rueun è in club da ballape plitost en il zuppà. Vegn discurrì dal ballape en Surselva lura na crodan betg blers pleds davart ils da Rueun. Ins po dir, l’US Rueun è en la sumbriva da l’US Schluein Glion u il CB Trun/Rabius. Rueun na stat betg tant en il focus.

Quai na disturbia dentant insumma betg di Simon Casanova, in dals giugaders da l’US Rueun che dat il mument en la 5avla liga regiunala, la pli bassa liga pussibla. Tar l’equipa da Rueun munta la buna collegialitad gist uschè bler sco il success sin il plaz. Ma tuttina emprovian els da giugar in bun ballape e recaltgar in plaz davanttiers en la tabella, uschia il trenader assistent Damian Tomaschett.

Nus avain fitg bun entaifer l’equipa ed essan cuntents sco quai ch’igl è.

L’US Rueun cun ses 24 commembers activs è sco ina famiglia. Mintgin sa gida nua ch'el sa e po e lavura er fitg per il club. E sper il ballape organisescha l’Uniun er adina puspè events, sco per exempel il turnier da jass u sa participescha er al «Street Food Festival» che vegn organisà da la Giuventetgna Rueun.

Mintg’onn vegn era fatg in lung viadi per far in camp da trenament. Quai s’audia tar l’uniun, quai saja l’etichetta dals da Rueun, uschia Damian Tomaschett. E quai che s’auda er mintgamai suenter mintga gieu, ch’ins haja gudagnà u pers, saja ina buna gervosa en buna cumpagnia.

RR Sportissimo 06.10.2019