Cun 3:1 han ils favurits da Schluein Glion gudagnà il derby cunter Lumnezia. Els han duvrà ina mes'ura fin ch'igl è gartegià da sajettar l'emprim gol. Avant ha il goli da Lumnezia, Martin Mark, intginas giada pudì salvar si'equipa. Da pausa eri 1:0 per Schluein.

Suenter pausa ha la USSI bainprest pudì sajettar il 2:0 entras Lars Caduff. Uschia ch’il gieu pareva tant sco decidì. I è dentant tuttina anc ina giada vegnì tensiun en il gieu. Pertge en la 64avla minuta èsi gartegià a l'equipa indigena da marcar l'emprim gol. Il chapitani Ursin Derungs ha pudì scursanir al 2:1. Per dapli n’hai dentant betg tanschì. Ils Lumnezians han sinaquai anc mobilisà las davosas forzas, in ulteriur gol n’è però betg gartegià ad els. La decisiun è lura crudada curt avant la fin, cura che la US Schluein Glion ha martgà il 3:1.

Segund e segund davos

En la pausa d’enviern van las duas equipas sursilvanas en la terza liga sco spetgà cun fitg differentas situaziuns en la tabella. La US Schluein Glion finescha la runda d’atun sin il segund rang cun sulet 1 punct retard sin il capo-gruppa Bogn Ragaz. Il CB Lumnezia è percunter sut il stritg, sin il 11avel ed uschia segund davos rang. La situaziun en la tabella è dentant fitg stretga. Tranter il quart ed il 12avel rang èn sulettamain 5 puncts differenza.

La runda da primavaira en la terza liga cumenza la fin d'emna dals 30 e 31 da mars 2019.

