Biatlon: Cuppa mundiala forsa gia bainbaud a Lantsch

Quest' emna ha l'arena da biatlon survegnì la licenza A da la IBU, la federaziun internaziunala da biatlon. Questa lubescha d'organisar en l'avegnir cursas da la cuppa mundiala. Forsa gia l'auter onn.

Ils da Lantsch vulan vegnir entaifer ils proxims 4 fin 6 onns en il chalender uffizial da la cuppa mundiala. Ma quai pudess tranter auter era ir bler pli spert. Gia a partir da l'onn che vegn è Lantsch numnadamain lieu da guntgida per cursas da la cuppa mundiala. Hai en il lieu da cursa nagina ni memia pauca naiv, pudess Lai surpigliar las cursas. L'emprima cursa da la cuppa mundiala da biatlon a Lantsch pudess uschia tut tenor gia esser l'onn che vegn.

Grondas stentas per la licenza A

La licenza A ha ina gronda muntada per l'arena e munta in grond pass. Ma i saja stà stentus da survegnir quella, ha ditg Silvio Baselgia, il gestiunari da l'arena. In grond pass saja stà da bajegiar il Nordic House.

Ma era entaifer l' arena hajan els stuì far differentas lavurs per ademplir las premissas per la licenza A. Vitiers hajan ins era stuì mussar cun concepts ch' ins saja pront ed haja las persunas adattadas per organisar cursas sin il pli aut nivel.