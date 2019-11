La biatleta grischuna Irene Cadurisch po strusch spetgar che la nova stagiun cumenza. Ella stat avant in comeback.

Als davos gieus olimpics il 2018 a Pyeongchang ha Irene Cadurisch gudagnà sensaziunalmain in diplom olimpic. En il sprint è la biatleta oriunda da Malögia vegnida 8avla. Suenter quest success è suandà in grev temp per Cadurisch. L’emprim ha ella stuì laschar operar omadus pes e l’enviern è ella lura anc vegnida franada d’ina infecziun. Uschia ha Irene Cadurisch manchentà l’entira davosa stagiun.

Ussa sa legra la biatleta da 28 onns da puspè pudair concurrenzar cun l’elita mundiala, e quai senza avair mal ils pes. Ella haja pudì trenar fitg bain e saja pronta per las emprimas cursas la fin da november ad Östersund en Svezia, uschia Cadurisch durant in trenament en l’Arena da biatlon a Lai.

Ina da las pli spertas tiraduras

Cun Irene Cadurisch turna in element impurtant enavos en l’equipa svizra. La Bregagliotta è ina che sajetta uschè svelt sco quasi nagin. Als davos gieus olimpics ha ella schizunt sajettà uschè svelt sco anc mai insatgi avant. Reusseschi lura anc da tutgar tut las schibas è Irene Cadurisch adina buna per in exploit, sco a Pyeongchang.

Anc nagin plaz garantì

Sia gronda finamira en la nova stagiun èn ils campiunadis mundials da biatlon il favrer ad Antholz en il Tirol dal Sid. Gugent cumbattess ella là ensemen cun sias collegas per ina medaglia en la cursa da staffetta. In plaz garantì, er en las cursas da la cuppa mundiala, n’ha Irene Cadurisch dentant anc betg. Per quatter plazs da partenza che la Svizra ha da bun cumbattan il mument sis biatletas svizras.

RR actualitad 07:00