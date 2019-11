Ils campiunadis mundials dals juniors e giuvenils sajan da gronda impurtanza per l’Arena da biatlon, uschia Hannes Parpan, il president dal comité d’organisaziun da quest punct culminant per l’Arena a Lai durant la stagiun 2019/2020.

Gia il december dal 2020 vegnan las novas staziuns da la cuppa mundiala per il ciclus dal 2022 fin il 2026 surdadas da l’Uniun internaziunala da biatlon IBU. Ed ina da quellas staziuns duai Lai esser.

Tour de Ski dat l’entschatta

In emprim punct culminant suonda dentant gia tranter Nadal e Bumaun. La fin d’emna dals 28 e 29 da december cumenza a Lai il Tour de Ski ch’è uschia gia per la quarta giada en questa regiun. L’infrastructura che vegn bajegiada per quest Tour de Ski, sco per exempel las tribunas, containers per atletas ed atlets u il Quadrin, po silsuenter per gronda part vegnir duvrar per ils campiunadis mundials dals biatlets giuvens.

Legenda: Infrastructura Arena da biatlon a Lai. mad

In svilup rasant

L’Arena da biatlon a Lai ch’è vegnida averta il 2013 è l’emprim e sulet indriz da biatlon en Svizra nua ch’ins dastga manar atras cursas internaziunalas. Mess l’emprim fundament per questa arena è dentant capità bler pli baud. Gia il 2006 aveva ina gruppa d’iniziants cun il num «Uniun center da biatlon Bual» bajegià a l’ur da Lantsch in implant da tir per biatlon. Ils davos onns è adina vegni construì dapli, tranter auter il 2016 il Nordic House, il cor da questa arena. Oz è l’Arena da biatlon a Lai cun sia infrastructura grondiusa il dachasa dals biatlets svizzers.

