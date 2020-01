Lea Meier ha gudagnà als campiunadis mundials da biatlon dals giuvenils a Lai la cursa singula sur 10 kilometers ed uschia festivà ses pli grond success en sia anc giuvna carriera. Ella ha uschia er pudì nizzegiar l’avantatg da chasa.

In multitalent

Il svilup da Lea Meier fa surstar. Ella è numnadamain stada pir cun 12 onns l’emprima giada sin ils skis da passlung. Cumenzà la carriera sportiva aveva la giuvna da 18 onns cun far gimnastica d’urdains. Oz sa participescha ella sper las cursas da biatlon anc a cursas cun skis da turas. Per blers vala ella sco in multitalent, ed oravant tut en il biatlon vala Lea Meier sco ina da las grondas speranzas per l’avegnir. Dasper il biatlon frequenta la giuvna da Stels anc il gimnasi da sport a Tavau.

RTR actualitad 11:00