En ina sumeglianta situaziun è er Eligius Tambornino ch’è daventà avant prest dus onns per l’emprima giada bab.

Sper tut ils trenaments vegn anc vitiers bler en il sport da professiun, tranter auter tut ils viadis per l'entir mund enturn e l’entir stress da cursas. E cun avair ina famiglia a chasa saja l’agenda plaina, mintga di, uschia Selina Gasparin ch’è cun 35 onns anc adina motivada dad ir a la partenza a cursas da biatlon. I dovri simplamain ina buna planisaziun, mo magari in zic temp per sasez, quai na dettia quasi mai.

Senza il sustegn da chasa na vai betg

Metter famiglia e sport uschè bain sco pussibel sut in tetg, quai emprova er Eligius Tambornino. Il trenament haja per el prioritad. Perquai saja el led d’avair il sustegn da chasa, senza quel na fissi betg pussibel da pratitgar in sport sin in tal nivel, di l'atlet da Trun.

La famiglia - in agid mental

La famiglia a chasa gida dentant era da vegnir sin auters patratgs, oravant tut durant quels muments ch’i na va betg sco giavischà en il sport. Savair tschentar giu mintgatant fetschia mo bain, dian ils dus biatlets, quai per la finala er puspè pudair chargiar las battarias da nov.

Uschè ditg ch’ins è sportist da professiun vegn fatg tut il pussibel per il success. Mo mintga carriera va baud u tard a fin. Selina Gasparin sco er Eligius Tambornino sa chattan en l’atun da lur carrieras. Ed ina giada che quellas èn a fin sa legran omadus da passentar dapli temp cun famiglia ed uffants.

