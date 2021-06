Quai ha schon dà da magunar e da pensar, mo uss vi jau anc empruvar ina davosa stagiun.

Suenter lungas ponderaziuns è Eligius Tambornino sa decidì da prolungar sia carriera per ina davosa stagiun, quai cun la finamira da pudair sa participar ina davosa giada a gieus olimpics. Malgrà ch’el sto uss planisar, organisar e trenar quasi sulet e sin agen cust – è el da buna speranza ch’e quest siemi giaja en vigur. Grazia a ses sponsurs survegn el era il sustegn finanzial ch’el dovra per prolungar sia carriera per in onn. Finanzialmain stoppia simplamain constar, era perquai ch’el saja bab da famiglia cun dus uffants. Quai saja ina premissa per insumma far vinavant, uschia Tambornino.

audio Biatlon: Eligius Tambornino da Trun na ceda anc betg 04:23 min, Actualitad dals 17.06.2021. laschar ir. Durada: 04:23 minutas.

Jau sun prest 20 onns en il sport da prestaziun, hai vivì 20 onns ord il valisch e uschia è quai mia davosa stagiun.

La stagiun 2021/2022 è sia davosa stagiun, silsuenter vul Eligius Tambornino terminar sia carriera da sport, quai suenter esser stà bun dus decennis en quest metier. Suenter ils gieus olimpics da Sotschi il 2014 aveva il sportist oriund da Trun midà dal passlung tar il biatlon. Igl è pia la davosa giada che Tambornino fa tut quests sforzs cun tut ils dirs e lungs trenaments da stad – per anc ina giada mussar bunas prestaziuns sin loipa ed en il stan da sajettar. El saja dentant da buna speranza che quai gartegi, er cun ils resultats en la cuppa mundiala. El stoppia uss mo anc dumagnar ensemen tut sin il punct, uschia il biatlet da 34 onns.

audio Co vinavant Eligius Tambornino? 09:04 min, Actualitad dals 19.06.2021. laschar ir. Durada: 09:04 minutas.

Pudair ir als gieus olimpics il 2022 a Peking è ina finamira realistica.

Suenter questa otgavla e davosa stagiun da biatlon vul Eligius Tambornino lura turnar cun sia famiglia dad Andermatt enavos en la Surselva, e barattar ils skis e la buis cun ils cudeschs da scola. Il scolast primar vul en l’avegnir dar scola rumantscha, quai en sia patria, uschia ina giada ils plans.