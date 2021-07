Legenda: Keystone

Swiss Ski ha communitgà il glindesdi il program. Avant bun in mais aveva il parlament da la citad da Cuira dà glisch verda al credit da 660'000 francs. Igl è pir la segunda giada che la cuppa mundiala da Big Air vegn lantschada en Svizra. L'emprima giada è quai stà il 2003 ad Arosa.

Sport, musica e cultura

Specialmain hajan ins plaschair che l'event vegnia realisà en in format da festival, ha ditg Sacha Giger, directur da Ski Freestyle, snowboard e telemarc tar Swiss Ski. Il parlament da Cuira ha approvà unanimamain il credit necessari, pequai ch'in festival cun atletas ed atlets, sco era cun musicistas e musicists da tut il mund, saja ina buna via per far pli enconuschent la citad.

Program dal Big Air Cuira 2021 Avrir la box Serrar la box Mesemna ils 20 d'october

Trenament freeski e snowboard Gievgia ils 21 d'october

Trenament freeski e snowboard Venderdi ils 22 d'october

09:00 qualificaziun freeski

18:00 finals freeski

program cun musica live e cultura Sonda ils 23 d'october

09:00 qualificaziun snowboard

18:00 finals snowboard

program cun musica live e cultura

Il program detaglià da sport e concerts, datti l'entschatta d'avust. Là duai er dar infurmaziuns davart bigliets, acts da musica e davart ils participants e las participantas sportivas.