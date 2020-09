L’organisaziun dal Bikemaraton dal Parc Naziunal è stada quest onn tut auter che simpla. Pervia da la pandemia da corona han ils organisaturs decis gia baud da spustar la cursa sin la mesadad da settember. E pervia da la pandemia ha ins era prendì la decisiun da restar cun la cursa sin territori engiadinais. La cursa roiala che manava da Fuldera, tras la Val Mora, fin a Livignio e da là sur il Pass da Chaschauna a S-chanf en Engiadina e crudada. Tuttina vulev’ins porscher in cursa pretensiusa a las curriduras ed ils curridurs.

Traject alternativ va era sur 108 kilometers

Sco cursa roiala alternativa ha ins creà ina cursa che va davent da Scuol da l’Engiadina si sur l’Alp Griatschouls fin a S-chanf. Da là turna la cursa puspè a Scuol.

La glieud trenescha tutta stad, perquai vulain nus porscher insatge attractiv.

La sfida è per l’ina da crear in nov traject, per l’autra dentant era dad avair la savida e l’experientscha che quest nov traject funcziuna en il modus da cursa. Pervia da corona ha ins uss la pussaivladad da far in test sin il traject alternativ en il modus da cursa. Uschia sa ins garantir era en futur ina buna alternativa era sche l’aura avess ina giada da far in stritg tras ils plans dal Bikemaraton.