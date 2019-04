La famiglia da hockey è s'inscuntrada la fin d’emna a Scuol. Gia per la segunda giada ha il club da hockey organisà ensemen cun la Federaziun Svizra da hockey la «Finalissima» a Scuol. Duas partidas da final entaifer da dus dis han decis davart ils titels da campiun svizzer en las pli autas categorias da juniors.

Vistas cuntentas a Scuol

Suenter las partidas da final cun in pulit public la sonda ed era la dumengia tiran ils responsabels da la «Finalissima» ina bilantscha positiva. Durant dus dis han ils amis dal hockey vis sport dad auta qualitad en la halla Gurlaina a Scuol. Cun Zug e Genevra han las duas equipas las pli fermas gudagnà ils titels da campiun svizzer.

Las equipas han ultra da quai era purtà ina massa fans en la regiun. L’occurrenza da la fin d’emna ha procurà per numerusas pernottaziuns en ils hotels da la regiun en in temp ch'è turisticamain flaivel. A la fin dad ina lunga stagiun d’enviern vegn quai beneventà da l’hotellaria.

Per la davosa giada a Scuol

Suenter duas ediziuns en Engiadina Bassa vegn la «Finalissima» ad avair lieu la proxima giada en in auter lieu. Ils organisaturs da las partida da final a Scuol beneventassan sche la famiglia da hockey s’entaupa la proxima giada puspè en in lieu periferic per curunar ils campiuns svizzers en las categorias dals novizs d’elita sco era tar l’elita.

