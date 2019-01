Livio Bieler da Panaduz è stà il sulet currider ch'ha cuntanschì l'arrivada sut in'ura. Il currider da la cuppa mundiala ha duvrà per las duas rundas à 12,5 kilometers 58.51.5 minutas. Il favurit è stà a la testa davent da la partenza. Suenter bun 3 kilometers ha el lura anc pudì sa distanziar da ses davos concurrent, Fabio Lechner da Tavau ch'è la finala vegnì segund cun in retard da bunamain trais minutas. Terz è vegnì Gian Duri Melcher da Samedan.

Il quatter dubel victur dal Surselva Marathon sper il podest

Sco quart ha Curdin Perl da Puntraschigna cuntanschì l'arrivada. Perl aveva gudagnà gia quatter giadas quest maraton, la davosa gia l'onn passà. 5avel è vegnì il giuven Cla-Ursin Nufer da Rueras ch'ha be 17 onns e vala sco ina da las grondas speranzas svizras per l'avegnir en il sport da passlung.

Tar las dunnas ha gudagnà Seraina Boner (1:08.01,6 uras) da Claustra avant Claudia Schmid da Lucerna e Sandra Wagenführer da Tavau.

Fargliuns triumfeschan al Mini Marathon

La cursa curta sur 12,5 kilometers è stà in triumf total per ils dus fargliuns Niculina e Jon-Fadri Nufer da Rueras. Jon-Fadri ha gudagnà en la categoria dals umens. El ha battì en in sprint final Flurin Wehrli da Puntraschigna. La sora Niculina ha gudagnà cun in avantatg da 16 secundas sin Lena Kropf da Rabius.

Maletg 1 / 6 Legenda: L‘elita en l‘emprima retscha. RTR, Andreas Wieland Maletg 2 / 6 Legenda: Ils victurs dal Surselva Marathon: Seraina Boner da Claustra e Livio Bieler da Panaduz RTR, Andreas Wieland Maletg 3 / 6 Legenda: Il favurit Livio Bieler da Panaduz ha dà en il tempo davent da la partenza. RTR, Andreas Wieland Maletg 4 / 6 Legenda: Curdin Perl emprova da defender sia victoria dal 2018. RTR, Andreas Wieland Maletg 5 / 6 Legenda: Luis Curschellas, president dal comité d‘organisaziun RTR, Andreas Wieland Maletg 6 / 6 Legenda: Las premias: cornas da capricorns, cornas da chamutschs e chanasters cun spezialitads RTR, Andreas Wieland

Dus bels dis da cursa

En tut han fatg part radund 220 curridras e curriders a l'ediziun da giubileum dal Surselva Marathon. 30 da quests en la categoria dal mez-maraton. Malgrà ch'ils organisaturs cun Luis Curschellas a la testa sco president, giavischassan dapli participants, èn els cuntents cun l'ediziun da giubileum. Bell'aura, loipas perfetgas ed ina bun'atmosfera, uschia possian ins resumar il 30avel maraton. Gia la sonda è vegnì organisà in sprint per giuvenils e la saira ina staffetta da plausch.

