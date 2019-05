Da la partida èn er in’entira rotscha clubs grischuns, tranter quels er il Club da tennis Mustér. El sa participescha a quest campiunadi d’Interclub cun trais equipas, duas equipas dad umens ed in’equipa da dunnas. Dus squadras cumbattan per puncts en la terza liga, in’equipa dad umens sur 45 onns en la segunda liga. Il pli impurtant saja dentant la cumpagnia manegia Florian Zanin, il president dal Club da tennis Mustér.

Il TC Mustér, ch’i dat dapi il 1973, dumbra oz anc radund 50 commembras e commembers. Il tennis n’è franc betg pli uschè populars sco anc avant intgins decennis. Quai malgrà che la Svizra ha cun Roger Federer in dals megliers giugaders da tennis da l’istorgia. I manchian oravant tut ils giuvenils, di Florian Zanin. Oz haja ins simplamain bleras autras pussaivladads e gist ils uffants che vegnan ord scola sa decidian savens per in auter hobi che per il tennis.

