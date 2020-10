Andrin Beeli ha mussà ina da sias meglras stagiuns insumma. Tuttina n’hai la finala betg tanschì per il campiunadi mundial. Per Beeli n’è quai dentant nagina disgrazia, er sch’el saja in zic trumpà. Al cumenzament da la stagiun n’avess el insumma betg cartì ch’el saja in candidat per quest campiunadi mundial. El saja perquai led d’avair fatg in pass enavant e la proxima schanza suondia gia puspè en in onn.

La finala èn ils atlets a Leogang ch’han er merità dastgar ir a la partenza a quest campiunadi mundial.

La dretga decisiun

Mez avust era Andrin Beeli sa decidì per ina cursa dal Swiss Bike Cup enstagl dad ir a la partenza al Swiss Epic ch’ha manà quest onn per la segunda giada tras il Grischun, quai per uschia salvar la schanza da sa qualifitgar per il campiunadi mundial. Ma da questa decisiun na stat il mountainbiker da Sagogn betg mal, er sch’el avess prendì in’autra decisiun avant bun dus mais avess el savì ch’i na tanschia betg per ir a Leogang. Sco atlet stoppian ins dentant far tut il pussibel, sch’ins haja la schanza da sa qualifitgar per in tal punct culminant.

Jau sco atlet da reserva na giavisch franc betg ch’i capitia anc insatge cun in da mes collegas a Leogang per ch’jau vegnia clamà al campiunadi mundial. Quai na less jau propi betg.

Dira e gronda concurrenza

Sco Svizzer n’èsi il mument betg simpel da sa qualifitgar per in campiunadi mundial. La Svizra vala dapi onns sco la naziun numer 1 en il sport da mountainbike e la concurrenza è gronda. Fiss Andrin Beeli oriund dad in’autra naziun, fiss el pli probabel gia stà pliras giadas a tals eveniments. Dessi pli pauc buns atlets, fiss la schanza pli gronda da sa qualifitgar, da l’auter maun profiteschia el er fitg da questa gronda concurrenza, uschia Andrin Beeli. Tras quest aut nivel en Svizra fetschia mintgin in meglier svilup, quai che gidia la finala er fitg en las cursas internaziunalas.

Dal tut davent dal campiunadi mundial da mountainbike a Leogang na vul Andrin Beeli dentant betg star. Sch’i saja insaco pussibel vegnia el a persequitar la cursa dals umens d’elita a la televisiun. El veglia savair, tge che ses collegas fetschian en questa cursa. Il campiunadi mundial saja onn per onn insatge spezial.