Mintga fan da passlung sa legra da la naiv. Per ils organisaturs dal campiunadi svizzer ch’ha lieu questa fin d’emna a Sedrun vegnan las navadas però en in tup mument.

La loipa a Sedrun era semtgada per las emprimas cursas dal campiunadi svizzer. Las relaziuns fissan stadas perfetgas – propi loipas da siemi, di il caucursa, Toni Cathomen. La situaziun da l’aura na possian ins dentant betg influenzar. La naiv nova pretenda uss dentant blera lavur e gronds sforzs per preparar ina buna loipa per ils radund 150 curridras e curriders ch’èn s’annunziads fin uss per quest campiunadi svizzer.

Privel da lavinas fa quittads

Pervi dal mantun naiv nova quels dis na sajan las cursas dentant betg periclitadas, uschia Toni Cathomen. Il problem saja dentant, sche las vias restian serradas ord motivs da segirtad e sch’il tren na curseschia betg.

Al campiunadi svizzer da passlung vegn cumbattì questa fin d’emna a Sedrun per ils titels en las cursas da distanza curta ed en las cursas da persecuziun. La fin da mars suonda lura la segunda part da quest campiunadi svizzer 2021. Lura vegn cumbattì en la Val Tujetsch per ils titels en il sprint, en las cursas da distanza sco er en las cursas da staffetta.