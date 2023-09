Success per la giuvna atleta grischuna da trair la lantscha Selina Capaul da Domat. Per la terza giada en fila ha Selina Capaul gudagnà il titel da campiunessa svizra. Ella aveva gia gudagnà quest titel en la categoria da vegliadetgna sut 16 onns, ed uss gest duos giadas en roda en la categoria sut 18 onns. Selina Capaul ha triumfà tar il champiunadi svizzer cun in grond avantatg da sis meters avant la segunda.

Cun sias victorias tar la concurrenza da junioras «Werfertage» a Halle en Germania, cun la victoria da la mastranza svizra dil ost, cun la stupenta quarta plazza tar il festival olimpic da giuventetgna a Maribor e cun la victoria dal titel da champiunessa svizra sut 18 onns va uschia a fin per Selina Capaul ina stagiun cun gronds success.

Success ha er gì Jana Blumenthal da Panaduz. Er ella parta per il BTV Cuira. Ella è vegnida campiunessa svizra en il sprint sur 100 meters sut 18 onns.