Catrina Arpagaus (30) da Trun è daventada il settember a Maiavilla per la segunda giada campiunessa grischuna da chavaltgar. Ses emprim titel ha ella festivà il 2014 cun ses chaval Waterloo ch’ha oz 15 onns. Quest onn ha ella triumfà cun Armani, il chaval dad aur dad otg onns.

«Jau viv per mes chavals»

Il 2006 ha Catrina Arpagaus fatg il brevet da chavaltgar e sis onns pli tard la licenza. Dapi lura dastga ella siglir sur autezzas dad in meter. La Sursilvana sa participescha uschia dapi plirs onns a 20 fin 25 concurrenzas ad onn. Il sport da siglir cun chaval è daventà sia gronda passiun.

Il siglir cun chaval è insatge fascinant. Igl è insatge ch’ins fa en dus ed ins sto funcziunar sco team, er sche dus chaus gross fruntan magari in sin l’auter.

Per avair success stoppian chavaltgader e chaval funcziunar ensemen, di Catrina Arpagaus. Ins stoppia avair fidanza in da l’auter e propi enconuscher fitg bain in l’auter.

Maletg 1 / 7 Legenda: Andreas Wieland Maletg 2 / 7 Legenda: Andreas Wieland Maletg 3 / 7 Legenda: Andreas Wieland Maletg 4 / 7 Legenda: mad Maletg 5 / 7 Legenda: Andreas Wieland Maletg 6 / 7 Legenda: Andreas Wieland Maletg 7 / 7 Legenda: Andreas Wieland

Ina vita cun chavals

Catrina Arpagaus è creschida si en in manaschi puril a Zignau ed è uschia gia baud vegnida en stretg contact cun animals. La gronda charezza ha ella dentant adina gì per ils chavals. Cun 10 onns ha la giuvna lura survegnì ses emprim chaval dals geniturs. Quai saja stà il pli grond regal en sia vita, simplamain bellezza, di Catrina Arpagaus 20 onns pli tard. Oz posseda ella sis chavals. Cun dus dad els dat ella era anc scola da chavaltgar ad uffants.

Legenda: Cun ses chaval Armani seglia Catrina Arpagaus sur in'autezza dad 1,25 meters. mad

Trun – Cuira – Balzers

Catrina Arpagaus ch’ha frequentà la scola dal Plantahof è commembra da trais clubs da chavaltgar: Trun e conturn, Cuira e Balzers nua ch’ella va ina giada ad emna per trenar da siglir, er perquai che l’infrastructura saja là fitg buna. Sper tut la lavur cun ses chavals maina ella anc la stizun dal Volg a Trun. Il mument sajan ils dis lungs e las notgs curtas di Catrina Arpagaus ch’abitescha cun ses partenari Raffael Bearth (locomotivist VFF) e sia poppa Annina da nov mais a Campliun.