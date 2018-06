Als Lumnezians basta in pari da 0:0 cunter Schluein Glion per far il pass da la 4. en la 3. liga.

Ni per ina ni per l'autra equipa hai dà in gol en quest gieu decisiv.

Il CB Lumnezia dat l’autra stagiun en la terza liga. Quai grazia ad in pari da 0:0 ordaifer en la finalissima cunter la segund'equipa da Schluein Glion. Lumnezia turna uschia suenter 12 onns puspè enavos en terza liga. Radund 560 aspectaturs han persequità la partida en l'arena «Crap Gries» a Schluein. En in gieu guliv han las duas equipas regalà nagut in a l'auter. Omaduas equipas han gì occasiuns da far gols en questa finalissima, ma la finala è Lumnezia vegnì da tegnair la nulla fin tar il tschivel final.

Avant la partida decisiva manava il CB Lumnezia la tabella cun dus puncts avantatg. Schluein Glion avess en mintga cas stuì gudagnar a chasa per anc pudair terminar il campiunadi sin l’emprim plaz. Quai n'è dentant betg gartegià. L’emprim duel da la stagiun la fin d'october a Vella aveva Lumnezia anc pers cun 1:2.

Seria è rutta

Durant las davosas quatter stagiuns han ils Lumnezians gudagnà be in sulet gieu cunter Schluein Glion, quai avant trais onns a chasa cun 3:1. Dapi lura han adina ils rivals da Schluein Glion triumfà, las davosas tschintg giadas en seria.

