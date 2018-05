Dapi l'ultima relegaziun en quarta liga dà il CB Schlarigna uss gia la tschintgavla stagiun en questa liga. Quasi adina durant ils ultims onns era l’equipa da l’Engiadina Ota in candidat da promoziun en terza liga. E mintgamai han mancà be in per paucs puncts per fa il pass ensi en terza liga.

Puspè n'haja betg tanschì en terza liga

Er durant questa stagiun na tanschi betg: Il CB Schlarigna na terminescha il campiunadi da la quarta liga betg sin l’emprima plazza, e n'è uschia betg qualifitgà per la terza liga:

Al principi dal campiunadi n'eri la finamira betg da far il pass en terza liga.

Suenter la runda d’atun saja dentant creschida la quaida da far il pass ensi en la terza liga. Il CB Schlarigna ha terminà la runda d’atun sin plazza in. Suenter la mesadad dal campiunadi n'aveva l’equipa pers gnanc'ina partida.

Uschia han ins cret anc pli fitg vi dad ina pussaivla promoziun en ina liga pli auta. La runda da primavaira n'è lura però betg pli gartegiada uschè bain.

Duas sconfittas encunter il CB Surses ed encunter Domat era duos sconfittas memia bler.

