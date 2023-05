cuntegn

CB Schlarigna - CB Schlarigna è partì meglier en runda da primavaira

La runda d’atun era per il CB Schlarigna ina d'emblidar. Davent da l’entschatta ha Schlarigna gì stentas. Suenter paucs gieus ha il trenader bandunà l’equipa ed ils assistents han surpiglià. L’equipa ha uss in nov trenader ed è turnada sin la via dal success.