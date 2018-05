En il derbi da ballape engiadinais è il CB Schlarigna il grond favurit. Per Scuol vai mo pli per l’onur.

Per la segunda giada durant questa stagiun vegni al duel da derbi engiadinais en la quarta liga da ballape. Il segund inscunter da questas duas equipas na savess betg esser pli cuntrari. Schlarigna è per il mument sin plazza duas da la tabella e cumbatta per la promoziun ina liga pli aut. Scuol è dapi il principi a la cua da la tabella e cumbatta cunter la relegaziun ina liga pli bassa.

Emprim derbi egualisà

Gia l’emprim inscunter tranter las duas equipas da ballape engiadinaisas ha gudagnà Schlarigna. L'october da l’onn passà dentant mo cun 1:2. Ditg ha Scuol pudì tegnair encunter en il duel cunter l’equipa che era gia da quella giada il grond favurit. Uss savess il CB Schlarigna dentant far anc dapli squitsch. Schlarigna gioga a chasa e dovra ils puncts per restar en la cursa da promoziun. Per Scuol da l’autra vai mo pli per l’onur.