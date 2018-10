La meglra equipa da ballape engiadinaisa ha gì ina partenza perfetga en la nova stagiun. En quarta liga ha il CB Schlarigna gudagnà tut las emprimas sis partidas. L'ultim er la partida per la testa da la tabella cun 2:0 cunter il CB Trun/Rabius. Impressiunanta è per il mument er la differenza da gols. Schlarigna ha tratg fin qua gia 21 gols. Percunter ha l’equipa mo survegnì dus gols e quai en l’emprima partida. Dapi lura nun ha l’equipa laschà tiers nagins gols pli.

Il start è enorm impurtant

La partenza per il CB Schlarigna è propi stada fitg buna. Schlarigna ha gudagnà fin da qua cunter quasi tuttas equipas ch'èn sin las emprimas plazzas da la tabella. L’equipa engiadinaisa sa dad autras stagiuns, quant impurtanta che ina buna partenza è. Vul l’equipa cumbatter fin l’ultim per in plaz da podest, po ella betg sa lubir ina baisse. Per esser davantvart da la partida pretenda il campiunadi bunas prestaziuns durant l’entira stagiun.

Proxim gieu cunter il CB Laax

Sch’ins guarda sin la tabella actuala è quai il duel tranter David e Goliat. Schlarigna è actualmain cun il maximum da 18 puncts a la testa da la tabella. Il CB Laax spetga anc sin l’emprima victoria. Tuttina sto er questa partida l’emprim vegnida giugada. Quai san ins era tar il CB Schlarigna.

RR Sportissimo 17:00