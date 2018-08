Durant tschintg stagiuns ha il CB Scuol giugà ballape en quarta liga. Dapi la stagiun 2013/2014 ha l’equipa da l’Engiadina Bassa empruvà da s'etablir en quarta liga. Dentant senza success. Bleras giadas ha mo in punct salvà il CB Scuol da la relegaziun. La davosa stagiun n’hai il betg pli tanschì. La squadra è vegnida relegada ina liga pli bass en tschintgavla liga.

Nova entschatta en tschintgavla liga

Blers giugaders han bandunà il CB Scuol durant las davosas duas stagiuns. Cun giugaders giuvens or da l'atgna equipa n'èsi dentant betg stà pussaivel da restar en quarta liga. Uschia emprova la squadra uss ina liga pli bass ina nova entschatta. Ils giugaders giuvens duessan vegnir manads pli datiers al ballape sin la plazza gronda. Cun nov schlantsch vul l’equipa puspè dar l’attatga.

Turnar pli spert pussaivel puspè en quarta liga

La finamira principala dal CB Scuol è da turnar puspè en quarta liga. Als responsabels da la squadra è dentant cler che quai vegn a vegnir grev. L’equipa vul uss prender la peda e far experientschas en la pli bassa liga da ballape per esser pront alura per ina promoziun. La finamira è da far il pass ensi gia questa stagiun. Cas cuntrari n'è quai dentant era betg nausch. L’equipa duess survegnir il temp necessari per turnar en quarta liga.

