Encunter Weinfelden ha il Cdh Engiadina pudì festivar l’emprima victoria da la stagiun. L’equipa da l’Engiadina Bassa ha gudagnà cun 5:4 encunter Weinfelden. La partida era fitg egualisada. Fin la 54avla minuta era Weinfelden anc en avantatg encunter il Cdh Engiadina. Durant las ultimas minutas ha l’equipa indigena dentant anc fatg dus gols.

Victoria impurtanta

La victoria encunter Weinfelden è fitg impurtanta e vegn il dretg mument. Suenter trais sconfittas l'entschatta da la nova stagiun eri ussa ura da gudagnar in gieu e da far insatge per la fiduzia en sai sez. La fin d’emna che vegn spetga il duel encunter Son Gagl. Ina equipa ch'è segir in concurrent direct per il Cdh Engiadina en il cumbat per restar en segunda liga. E suenter spetga alura gia il derbi engiadinais encunter il EHC San Murezzan.

