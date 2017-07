Challenge Davos – in nov triatlon alpin a Tavau

Oz, 15:51

Roger Alig

Dus vegls amis han realisà in siemi communabel. Il triatlet da classa Sven Riederer e ses trenader da junior Ernst Bromeis organiseschan la Challenge Davos, in triatlon da distanza curta ed in da distanza mesauna a Tavau.