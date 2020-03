Il Tour de Suisse cumenza quest onn cun in prolog a Frauenfeld en il chantun Turgovia. Il venderdi, ils 12 da zercladur, arriva la pli gronda cursa da velo en Svizra lura a Sedrun, sisum la Surselva. La sonda, ils 13 da zercladur, spetga ina cursa encunter l’ura da Sedrun sur l’Alpsu fin ad Andermatt. A fin va il Tour de Suisse la dumengia, ils 14 da zercladur, cun l’etappa roiala davent dad Andermatt sur ils pass dal Furca, Grimsel e Susten enavos ad Andermatt en il chantun Uri.

Gudogn per l’entira regiun

Grazia al Tour de Suisse quinta la regiun Mustér/Sedrun cun 600 fin 700 pernottaziuns dapli. E grazia a la gronda preschientscha a la televisiun saja quai la meglra reclama pussaivla per la regiun, uschia Simona Barmettler, directura da Sedrun Mustér Turissem e presidenta dal comité d’organisaziun da questas duas etappas. Ina sfida èsi pertutgant il traffic. Durant il venderdi e la sonda resta la via principala tras il vitg Sedrun quasi serrada l’entir di. I dat dentant in sviament. La sonda suentermezdi durant la cursa cunter l’ura vegn er il pass Alpsu serrà per il traffic.

Il Tour de Suisse vala suenter ils «Big 3», il Tour de France, il Giro d’Italia e la Vuelta en Spagna, sco la pli gronda cursa da velo dal mund. A la partenza van radund 150 ciclists, tranter quels per part propi la crème de la crème.

RTR actualitad 08:00